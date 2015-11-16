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    Кирай: «Не могу поверить в случившееся»

    Голкипер сборной Венгрии Габор Кирай признался, что сразу после завершения матча с Норвегией не мог поверить в то, что его команда отправится в следующем году во Францию на Евро-2016.

    «Это огромный успех для всей страны. Сейчас я думаю о бывших футболистах нашей сборной, которые защищали ее цвета 30, 40 лет назад... И о тренерах, которые проделали огромную работу.

    В конечном итоге мы добились своей цели, завоевав путевку во Францию, и это самое главное для нашей страны. Сегодня я не могу поверить в случившееся, но, возможно, завтра наступит осознание.

    Я стараюсь следить за своей физической формой и верить в себя. Мне 39 лет, я по-прежнему играю и хочу делать свою работу. Не знаю, сколько еще продлится моя карьера, но я получаю удовольствие от футбола. Сперва мы должны сполна насладиться новыми ощущениями, а уже потом будем готовиться к финальному турниру», - признался Кирай.

    Напомним, что сборная Венгрии пробилась на Евро-2016, обыграв по сумме двух стыковых матчей Норвегию со счетом 3:1.

    Источник: УЕФА

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    16.11.2015 07:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 16 ноября 2015, 17:46

      Поздравляем!

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