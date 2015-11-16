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    Пришкин: «Этот гол - лучший в моей жизни»

    Нападающий сборной Венгрии Тамаш Пришкин рассказал о ключевых моментах в игре своей команды, которые позволили пробиться в финальный турнир Евро-2016 во Франции.

    «После стартового поражения дома от Северной Ирландии со счетом 1:2 мы стали действовать очень компактно и мало пропускали. Хорошо играли в обороне, побеждали в важных матчах. Я очень счастлив, что сегодня мы одолели сильного соперника и добились важнейшей цели.

    Пожалуй, гол в сегодняшнем матче можно назвать лучшим в моей жизни. Он действительно был очень важен. Хочу посвятить его Мартону Фулепу, моему очень хорошего другу. Это громадное достижение для меня и моих партнеров. Очень рад, что мы сделали это, поскольку подобный успех крайне важен для моей страны», - заявил Пришкин.

    Напомним, что сборная Венгрии пробилась на Евро-2016, обыграв по сумме двух стыковых матчей Норвегию со счетом 3:1.

    Источник: УЕФА

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    16.11.2015 07:23
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