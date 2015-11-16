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    «МЮ» предлагает 15 миллионов за Варди

    Руководство «Манчестер Юнайтед» готовит серьезное предложение в адрес «Лестер Сити» о покупке нападающего Джейми Варди за 15 миллионов фунтов. Ранее сообщалось, что среди английских клубов он интересен «Ливерпулю» и «Тоттенхэму». Не стоит сбрасывать со счетов и «Барселону», «Реал», «Боруссию» и «ПСЖ».

    В «Лестере» вряд ли пойдут за совершение сделки в январское трансферное окно, с попыткой оттянуть все предложения до лета с целью повышения цены трансфера. В случае, если «Лестеру» удастся пробиться в зону еврокубков, то это станет хорошей причиной для пролонгации действующего контракта с футболистом на новых условиях.

    В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги Варди провел 12 матчей, в которых забил 12 голов, отдал одну голевую передачу и трижды получал желтые карточки. По оценке Transfermarkt трансферная стоимость футболиста составляет 6 миллионов евро.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    16.11.2015 06:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +287

      vane4ek 16 ноября 2015, 09:55

      В ближайшем матче должен повторить рекорд Рууда!) В этом сезоне Раньери его вряд ли отпустит!)

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