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    Роналду: «Много раз говорил, что хочу завершить карьеру в «Реале»

    Нападающий "Реала" Криштиану Роналду рассказал, что планирует поиграть еще пять-шесть лет и завершить карьеру в составе своей нынешней команды.

    "Я в «Реале», чтобы побеждать. Я по прежнему ощущаю себя молодым. Мне 30 лет и я хочу продолжать еще играть лет пять-шесть. Буду стараться поддерживать уровень, на котором играл в последние годы. Я хочу побеждать и играю в лучшем клубе в мире. Мой контракт истекает, когда мне будет 33 года и я уже много раз говорил, что моей мечтой будет завершить карьеру в «Реале». Здесь я чувствую себя хорошо и хочу, чтобы так продолжалось и дальше», - сказал Роналду.

    Источник: Worldsoccer

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    16.11.2015 05:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36

      Suicide 16 ноября 2015, 12:15

      Я думал, он осознал себя и наконец решил сниматься в гей порно...

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +108

      Biatlon1st > Suicide 16 ноября 2015, 12:24

      Тебе разве мама в детстве не говорила, что нельзя всех судить по себе?
      У тебя своя работа, у него своя.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      Нох4о95 16 ноября 2015, 10:03

      Понятно что он этого хочет , но все равно будет только то чего хочет Перес))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Лев 701 16 ноября 2015, 10:00

      Ronaldo мой брать

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Hala Madrid$$$ 16 ноября 2015, 07:25

      MOlodsa CR7 on uje legenda Reala no u nego eshe mnogo chego est pokazat borsukam

      -1
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