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    Плетикоса: «Перейдя из «Спартака» в «Ростов» потерял около миллиона»

    Экс-голкипер "Спартака" и "Ростова" Стипе Плетикоса рассказал, что не один раз во время игровой карьеры жертвовал хорошим контрактом ради игровой практики.

    - Как-то пренебрегли большими деньгами – из "Шахтера" отправились обратно в "Хайдук", на зарплату в 12 тысяч долларов.

    – Точно!

    – Народ будет рад подробностям.

    – Все очень просто. У меня был отличный контракт в "Шахтере", но сидел на лавке. Любому молодому посоветую – если есть возможность играть, иди и играй! Забудь про деньги! Я тогда отправился в "Хайдук", потерял за этот год огромную сумму. Кстати, "Хайдук" тоже должен был мне что-то заплатить – но я отказался брать эти деньги. Потому что этот клуб когда-то помог мне стать футболистом. И человеком.

    – Так и не взяли?

    – Нет. Думаете, я мало потерял на переходе из "Спартака" в "Ростов"?

    – Та же история?

    – Абсолютно такая же. Я ушел на деньги в три раза меньше! Но для меня никогда они не были главнее футбола. Только спорт, только результат. Поэтому и Кубок, который на третий год выиграли с "Ростовом", стал таким праздником. Это была для меня очень личная победа. Своим присутствием помог чуть изменить менталитет этой команды.

    – Я слышал, на уходе из "Спартака" вы потеряли около миллиона долларов.

    – Ну да. Потерял очень много.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.11.2015 05:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 16 ноября 2015, 15:52

      Да Стипе молодец-он у нас капитаном был

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      Рейтинг: +101

      Ver 16 ноября 2015, 06:06

      "Повесть о настоящем человеке" и настоящем спортсмене...

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