Плетикоса: «Перейдя из «Спартака» в «Ростов» потерял около миллиона»

Экс-голкипер "Спартака" и "Ростова" Стипе Плетикоса рассказал, что не один раз во время игровой карьеры жертвовал хорошим контрактом ради игровой практики.

- Как-то пренебрегли большими деньгами – из "Шахтера" отправились обратно в "Хайдук", на зарплату в 12 тысяч долларов.

– Точно!

– Народ будет рад подробностям.

– Все очень просто. У меня был отличный контракт в "Шахтере", но сидел на лавке. Любому молодому посоветую – если есть возможность играть, иди и играй! Забудь про деньги! Я тогда отправился в "Хайдук", потерял за этот год огромную сумму. Кстати, "Хайдук" тоже должен был мне что-то заплатить – но я отказался брать эти деньги. Потому что этот клуб когда-то помог мне стать футболистом. И человеком.

– Так и не взяли?

– Нет. Думаете, я мало потерял на переходе из "Спартака" в "Ростов"?

– Та же история?

– Абсолютно такая же. Я ушел на деньги в три раза меньше! Но для меня никогда они не были главнее футбола. Только спорт, только результат. Поэтому и Кубок, который на третий год выиграли с "Ростовом", стал таким праздником. Это была для меня очень личная победа. Своим присутствием помог чуть изменить менталитет этой команды.

– Я слышал, на уходе из "Спартака" вы потеряли около миллиона долларов.

– Ну да. Потерял очень много.