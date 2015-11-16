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    Агент Милевского: «У Артема никогда не было проблем с поиском клуба»

    Александр Панков, агент экс-нападающего киевского «Динамо» Артема Милевского, сообщил изданию Тribuna.com, что его клиент уже имеет несколько предложений о продолжении карьеры.

    «30 лет – топовый возраст для европейских чемпионатов. Тем более амплуа нападающего очень востребовано. У Артема никогда не было проблем с поиском клуба. Летом мы вели переговоры с бухарестским «Динамо», «Видеотоном», с «Понферрадиной» из сегунды, «Пасуш де Феррейрой» из Португалии.

    Где-то не сходились в условиях, куда-то он не хотел ехать сам. Куда-то Артема приглашал тренер, а руководство этого не хотело. В другой команде – наоборот. Не было желания отправляться в клуб, где есть какая-то нестабильность.

    Уверен: сейчас не будет проблем с предложениями. Уже звонили представители нескольких украинских команд, но пока мы не принимаем никаких поспешных действий. До начала декабря собираем информацию, потом будем видно», – сказал Панков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.11.2015 04:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 16 ноября 2015, 10:24

      в чемпионат Камбоджи.. разносчиком гашиша..гоу

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