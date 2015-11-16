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    Хегмо: «По итогам двух матчей венгры оказались лучше нас»

    Главный тренер сборной Норвегии Пер-Матиас Хегмо поздравил команду Венгрии с выходом в финальный турнир Евро-2016 и признал, что по итогам двух матчей соперник был сильнее.

    «Прежде всего, поздравляю Венгрию с выходом на финальный турнир во Франции. По итогам двух матчей они оказались лучше нас. В целом удовлетворен этим отборочным циклом, но разочарован, что не смогли провести на должном уровне стыковые матчи. Поскольку мы не забили в первом поединке, сегодня я выставил атакующий состав. В первом тайме ничего не получилось, поэтому в перерыве пришлось внести коррективы.. Дома мы не реализовали шесть-семь хороших моментов, и это стало нашей проблемой, - сказал Хегмо.

    Источник: УЕФА

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    16.11.2015 04:36
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