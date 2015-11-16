Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Шторк: «Мы на сто процентов заслужили путевку во Францию»

    Главный тренер сборной Венгрии Бернд Шторк прокомментировал победу над Норвегией (2:1) во втором стыковом матче и выход в финальную стадию Евро-2016.

    «Хотел бы поздравить свою команду - она сыграла очень хорошо. Не только сегодня, но и в последние недели в целом. Фундамент сегодняшнего успеха был заложен в прошлый четверг. В Осло я рисковал. Например, для Кляйнхайслера это был дебют, но я не сомневался, что он способен играть на этом уровне.

    Многие наши футболисты не имеют регулярной игровой практики в клубах, но я им доверяю. Они играют с уверенностью и без страха. Уровень и интенсивность их игры сегодня были потрясающими. Думаю, что мы на сто процентов заслужили путевку во Францию. Сегодня, как и в Осло, мы избрали правильную стратегию, что стало ключом к успеху», - считает Шторк.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.11.2015 04:28
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11