Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Драгович: «Хотелось убежать со стадиона, когда в Лондоне забил в свои ворота»

    Защитник киевского "Динамо" Александр Драгович поделился воспоминаниями о поединке в Лондоне против "Челси" (1:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

    «Было очень обидно, что забил в свои ворота. Но я потом исправился. Кончено, очень сильно жалею, что не смогли увезти хотя бы ничью из Лондона. Когда забил автогол, было ужасно. В этот момент мне просто хотелось убежать со стадиона. В начале матча мы очень хорошо играли в защите, никто и не мог подумать что случиться автогол. Хорошо, что я смог в итоге реабилитироваться.

    Ярмоленко «притравил» и поздравил с дебютным голом в Лиге чемпионов, Хачериди его поддержал. Потом Андрей сказал: «Не волнуйся, сейчас забьем и все будет хорошо!». Ощущения после забитого гола не описать словами. В тот момент я был самым счастливым человеком в мире – ведь не просто забил, а и исправил свою же ошибку. Ярмоленко поздравил и со вторым голом, и сказал, что не против, чтобы я забил и третий.

    Моуринью уже отправил «Динамо» в Лигу Европы. Но это его личное дело. У нас еще осталось два матча, в которых будем биться до последнего. Там и посмотрим, где будут клубы», - сказал Драгович.

    Источник: Телеканал «Футбол» (Украина)

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.11.2015 03:20
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +72

      HardPony 16 ноября 2015, 16:04

      а че не убежал

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11