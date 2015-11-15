Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Валенсия» попробует подписать Фалькао в январе

    «Валенсия» в зимнее трансферное окно попробует подписать форварда «Челси» Радамеля Фалькао. Главный тренер испанцев Нуну Эспириту Санту хотел приобрести колумбийца во время своего прихода в команду, но тогда руководство клуба предложило ему Альваро Негредо.

    Сейчас Негредо потерял место в стартовом составе команды, поэтому Нуну снова вернулся к кандидатуре Фалькао. Тренер уже обсудил возможный трансфер с владельцем «Валенсии» Питером Лимом.

    Напомним, Фалькао сейчас выступает в составе «Челси», однако лондонский клуб хочет расторгнуть арендный договор с «Монако».

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.11.2015 22:18
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100

      legendsofsails 16 ноября 2015, 00:54

      зенит может перекупить. Уже им интересовались вроде?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11