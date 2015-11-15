Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Хонда недоволен своим положением в «Милане»

    Полузащитник «Милана» Кейсуке Хонда недоволен своим положением в команде Синиши Михайловича. Японец не попадал в стартовый состав с 22 сентября, когда «красно-черные» обыграли «Удинезе» со счетом (3:2).

    «Ситуация в «Милане» достаточно непростая. Быть на скамейке в таком большом количестве матчей мне за всю свою карьеру еще не приходилось никогда. Сейчас я начинаю понимать, каково это находится вне игры.

    К счастью, мое положение в национальной команде совершенно другое», - сказал Хонда.

    Источник: FourFourTwo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.11.2015 21:20
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 15 ноября 2015, 22:26

      В Милане образца 90-х его бы и на скамейку не пустили

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11