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    Тренер «СКА-Энергии»: «Футбол на снегу – это совершенно другой вид спорта»

    Главный тренер хабаровской «СКА-Энергии» Александр Григорян поделился своими впечатлениями от матча 21-го тура ФНЛ против «Сокола» (0:2), который состоялся в Саратове при сложных погодных условиях.

    «В таких погодных условиях играть в футбол - это преступление! Здесь даже неуместно говорить, что две команды оказались в одинаковых условиях. Дело в том, что команды оказались в условиях, не связанных никак с футболом. Есть размокшее от грязи поле - на нем можно играть. Есть безобразная синтетика, предположим, на ней футболисты тоже обязаны показывать свое мастерство, но как показывать мастерство на снегу - мне трудно сказать! Это совершенно другой вид спорта», - заявил Григорян.

    Источник: ФК «Сокол»

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    15.11.2015 20:52
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