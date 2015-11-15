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    Павленко: «Со следующего года «спартаковский» футбол вернется. Главное, чтобы Аленичева не трогали»

    Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Павленко, ныне защищающий цвета ярославского «Шинника», выразил мнение, что проблемы с игрой у красно-белых начали зарождаться в 2003 году.

    «Мое мнение такое: все ушло, когда началась большая ротация в 2003 году. Тогда пришло много игроков, которые не обучались в спартаковской школе. Раньше-то появлялись один-два игрока, которые подстраивались под командную игру и все получалось. Поэтому сейчас будущее «Спартака» - во второй команде.

    Будущее у «Спартака» с Аленичевым есть. Надо потерпеть. Согласен с мнением, что «Спартак-2» играет в более «спартаковский» футбол, чем главная команда. Молодцы, ребята.

    «Спартаковский» дух придет в главную команду со спартаковской игрой. Под этой игрой понимаю неуступчивость. Когда тяжело, когда команда проигрывает, умение переломить и выиграть, как было раньше. Мне кажется, со следующего года «спартаковский» футбол вернется. Главное, чтобы тренера не трогали.

    Не понимаю, на чем основываются претензии к Леониду Федуну. Он создал такие условия, стадион... Его надо благодарить. А то мы играли то в «Лужниках», то на «Торпедо», то в Черкизове. Это все не то! Своя спартаковская арена даст ауру, в которой можно стать чемпионами. Федун деньги дает, делает все для «Спартака». И у меня нет обиды на клуб. Я здесь чемпионом становился, кубок выигрывал. И знают меня только потому, что играл в «Спартаке», - сказал Павленко.

    Источник: «Советский спорт»

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    15.11.2015 20:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 17 ноября 2015, 01:39

      Ни футбола спартаковского ни результата.

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      Рейтинг: +167

      астраханец 16 ноября 2015, 02:07

      Зачем Спартак ищет вновь свою спартаковскую игру? Мля, да никто уже и не помнит что это было вообще. Постройте просто солидную команду и все. И главное закончить уже после первых 3-4 туров теребить о чемпионстве. Оно когда нибудь да будет обязательно, но нужно играть, а не говорить!

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      Рейтинг: +8940

      vladik12 15 ноября 2015, 22:35

      Последнее предложение - просто драма. Приятно, что есть игрочки, которые дают адекватную оценку бывшим клубам.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 ноября 2015, 22:01

      Хорошо сказал.

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