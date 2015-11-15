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    Алдонин: «Вася Березуцкий чуточку наглее своего брата»

    Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о разнице между защитниками армейского клуба Алексеем Березуцким и Василием Березуцким.

    «Оба давным-давно вписаны в оборонительную схему. Просто жизнь складывается так, что Вася играет больше. Если он травмирован, на поле появляется Леша, и всякий раз доказывает, что готов не хуже брата. Глобальных различий между ними нет. Разве что Вася чуточку наглее.

    От этого ли чаще забивает? Да! Активно идет вперед, не боится подключаться. Психологически это легче делать, когда имеешь стабильную игровую практику. Леша в каких-то ситуациях предпочитает не рисковать», - отметил Алдонин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.11.2015 19:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 ноября 2015, 11:50

      Вася не наглее, а смелее идет вперед.

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