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    Тарасов: «Хочется, чтобы Евро-2016 прошел без происшествий»

    Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов считает, что во время Евро-2016 власти Франции смогут обеспечить безопасность футболистов, несмотря на недавние теракты в Париже.

    - Ужасные вещи творятся в мире, но от подобного никто не застрахован. Конечно, хочется, чтобы турнир прошел без происшествий. Думаю, за безопасностью будут следить вдвойне пристально.

    - Родственница бывшего игрока "Локо" Диарра погибла в пятницу...

    - Да, его двоюродная сестра. У меня есть его телефон, но звонить не стал. Просто не знал, что сказать ему в такой ситуации.

    - Вы общаетесь временами?

    - Нет. Когда прощались, я сказал, что позвоню, когда буду во Франции. Диарра – замечательный футболист, сейчас он показывает свой уровень

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.11.2015 19:06
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