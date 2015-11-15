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    Василий Березуцкий: «Футболистам ЦСКА не хочется потерять Слуцкого после чемпионата Европы»

    Защитник московского ЦСКА Василий Березуцкий оценил игру сборной России в победном товарищеском матче против Португалии (1:0), а также затронул тему совмещения постов наставника армейцев и главного тренера национальной команды Леонидом Слуцким.

    «Сейчас много разговоров о сборной. Вчера игра с Португалией была на очень хорошем уровне, мы создали много моментов. Можно выделить всю команду, все играли хорошо. Думаю, вчерашний матч понравилась зрителям. Леонид Викторович в сборной начал с места в карьер и одержал пять побед подряд — наверное, от этого придется нам немножко горевать. Футболистам ПФК ЦСКА не хочется потерять главного тренера после чемпионата Европы. Будем надеяться, что будет возможность найти варианты с совмещением постов или еще что-то придумать. Даже не знаю, желать ему в сборной удачи или надеяться, чтобы оступился и остался в ЦСКА!

    Если смотреть изнутри, насколько я знаю Леонида Викторовича, работать только в одной сборной ему будет тяжело. Все-таки эмоции важны, а когда у тебя матч один раз в месяц, ты не находишься в тонусе. Тренер, как и футболист, тонус может потерять. Если есть возможность, надо рассматривать совмещение постов и после чемпионата Европы. Многое зависит от того, пойдет ли РФС на уступки, и поймем ли мы все, в том числе главный тренер, что работать в сборной раз в два месяца тяжело, особенно без какого-либо накала борьбы. Но ситуация может быть и другой: можно поехать на чемпионат Европы, там выступить не очень удачно, и Леонид Викторович останется у нас просто так, без обсуждения!», – с улыбкой отметил Березуцкий.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    15.11.2015 18:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +532

      Бан 16 ноября 2015, 00:02

      Вопрос в том насколько и кому выгодно чтобы ЦСКА сбавил обороты. Если не будет влияния извне от конкурентов входящих в высокие кабинеты, то Слуцкий будет и там, и там.

      1
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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- 15 ноября 2015, 22:44

      Зато некоторые болельщики (я например) желают ухода ЛВС из ЦСКА!

      -2
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      ...
      Рейтинг: +15

      FKulagin > CSKA-39- 15 ноября 2015, 23:59

      Поясни?

      0
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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- > FKulagin 16 ноября 2015, 11:28

      Такой трусливой и непонятной игры в ЛЧ я еще не видел, МЮ боимся, Вольфсбург боимся, играем со всеми кто не Уфа от обороны. ЛВС локальный тренер, но в ЛЧ и ЛЕ у нас никогда с ним не получится.

      0
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 15 ноября 2015, 21:57

      Пусть не волнуется-сборной в лучшем случае доберется до четвертьфинала (полуфинал-это уже выше головы и совсем маловероятно), так что после Евро ЛВС будет заниматься только клубом,а сборную возглавит новый тренер,который начнет обновлять состав!

      0
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      Рейтинг: +44

      Wityazz 15 ноября 2015, 19:53

      Да это прекрасно, когда игроки на одной волне со своим тренером респект Вася!

      3
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