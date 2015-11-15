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    Бушманов: «Спартак-2» старается играть в «спартаковский» футбол»

    Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился мнением об игре своей команды в матче 21 тура ФНЛ против «Шинника», которую красно-белые выиграли со счетом (2:0).

    «Спартак-2» сегодня провел хороший матч. Рад, что удалось воплотить наш план на игру. Активно начали, создавали моменты. Знали, через какие зоны нужно атаковать. Надежно действовали в обороне. Считаю, что победу в этом матче мы одержали заслуженно.

    Мы стараемся играть в тот футбол, который принято называть «спартаковским». Рады, что зачастую нам это удается в матчах. И будем дальше развиваться в этом направлении и улучшать свою игру», - отметил Бушманов.

    Источник: ФК «Спартак»

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    15.11.2015 18:28
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