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    Тарасов: «России на Евро надо как минимум выходить из группы»

    Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился своим мнением об игре сборной России в победном товарищеском матче против сборной Португалии (1:0), а также заявил, что на Евро-2016 во Франции национальной команде как минимум нужно будет выходить из группы.

    «Мне понравилась игра сборной. Особенно первые 20-25 минут. Потом игра выровнялась. Но мы забили классный гол, сумели победить. Дай бог, чтобы и дальше выигрывали у серьезных команд. Но главное — это официальные игры. В товарищеской можно и проиграть. Это отчасти пойдет на пользу.

    Ну а на Евро надо как минимум выходить из группы», - сказал Тарасов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.11.2015 17:33
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