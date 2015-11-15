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    Орлов: «Сборная России выступит на Евро в свою силу»

    Телекомментатор Геннадий Орлов поделился своими впечатлениями от товарищеского матча сборной России против сборной Португалии (1:0).

    «Сборная в матче с Португалией выглядела солидно. Старое правило: скажите, кто у вас хавбеки, и мы скажем, что у вас за команда. Середина поля – плацдарм для развития атак, создания голевых моментов. Интересно было сравнить техничных португальцев, которых не зря называют европейскими бразильцами, с нашими игроками центра поля. В этом противостоянии мы увидели подбор российских игроков, где один дополнял другого.

    Проблемой сборной России в прежних матчах были контроль над мячом в центре поля и переход к атаке. В игре с Португалией мы наконец-то увидели потенциал. Есть усиление – Смольников и Шатов. Когда они появятся в составе, явно прибавят команде скорости. Есть еще и Жирков для подключений на фланге. То есть очень перспективная атака выстраивается.

    Я не согласен с мнением, что эта команда мало чего добьется. Она добьется того, на что способна. Выступит на Евро в свою силу. Мальчиками для битья мы не будем. Интересную фразу сказал Андрей Аршавин: «Слуцкий поступил просто: собрал в команду всех опытных». Так в этом и есть смысл национальной команды: играют лучшие, ни одного проходного матча – ни контрольного, ни, тем более, официального – ведь это честь российского футбола», - сказал Орлов.

    Источник: «Советский спорт»

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    15.11.2015 17:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +167

      астраханец 16 ноября 2015, 02:18

      Ой, давайте не будем так рано о чем то судить. Еще даже неизвестно что за группа нам попадется. Да и небось опять люкс-отель, город-курорт, кальян до и после матча, ну вы поняли о чем я

      0
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      Рейтинг: +19

      uyfallu 15 ноября 2015, 18:08

      Ну да Жиркова на что он в сборной вообще забыл

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      Рейтинг: +8940

      vladik12 15 ноября 2015, 18:07

      Такое ощущение, что кто-то может выступать в чужую силу.

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      Рейтинг: +12466

      Вомбат > vladik12 15 ноября 2015, 18:22

      В чужую вряд ли, а вот в половину своей силы сборная России по футболу выступает регулярно.

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