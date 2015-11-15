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    Шикунов: «На матче Россия - Хорватия ожидается ажиотаж»

    Вице-президент "Ростов" Александр Шикунов поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Хорватии, который состоится во втроник, 17 ноября. По словам функционера, для всех жителей Ростова-на-Дона эта встреча - большой праздник.

    "Билеты на матч Россия – Хорватия давно уже раскуплены, ожидается ажиотаж на матче. Ростовчане очень хотят увидеть сборную России, поддержать ее. У нас еще ни разу не играла первая сборная. Команду ожидает горячий прием от наших болельщиков, все ждут эту игру. К тому же и соперник серьезный, команда Хорватии. Для горожан этот матч – большой праздник. И погода сейчас хорошая держится", – сказал Шикунов.

    Источник: Р-Спорт

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    15.11.2015 17:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +268

      BorisoW 15 ноября 2015, 18:23

      Нужно все матчи сборной в разных городах проводить,на 1-2х как сейчас.

      0
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      Рейтинг: +92

      taben > BorisoW 17 ноября 2015, 16:52

      О да. Зимой в Уфе самый ничтяк!))

      0
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      Рейтинг: +485

      Mr Rikko 15 ноября 2015, 17:26

      Че то у вас с окончаниями, ребята...

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