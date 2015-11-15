Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Гармаш: «У Словении все равно есть хорошие шансы выйти на Евро-2016»

    Полузащитник сборной Украины Денис Гармаш поделился впечатлениями от первого матча плей-офф квалификации со Словенией, который завершился победой его команды со счетом 2:0. По словам футболиста, голкипер словенцев Самир Ханданович достойно провел встречу.

    "2:0 – нормальный результат, я думаю, хотя мы могли забить третий гол, но могли и пропустить. Если бы забили третий мяч, то можно было бы считать, что точно прошли Словению. Но у Словении все равно есть хорошие шансы выйти на Евро-2016. Ханданович сыграл достойно, выручил во всех моментах, где мог. Что было самым сложным в матче? Для нас – забить первый гол", – сказал Гармаш.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.11.2015 16:51
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +30

      Associazione Calcio Milan 15 ноября 2015, 18:06

      Красавцы

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11