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    Саленко: «Сборная Украины выдавала игры посильнее, чем со Словенией»

    Бывший нападающий киевского «Динамо» Олег Саленко рассказал о своих впечатлениях от победы сборной Украины над сборной Словении (2:0) в матче квалификационного раунда плей-офф Евро-2016.

    «Вчера мы как раз присутствовали на матче во Львове и обсуждали, что победа была логичным исходом игры. Хотя в матче сыграл определенную роль фактор везения. Если говорить о моментах, которые создавали украинцы у ворот соперника, то нельзя не отметить их первый гол. Впечатляет, что команда после забитого мяча не ушла в защиту, а продолжила атаковать. Сборная Украины сражалась до конца, пыталась еще забить. В итоге получилось забить второй мяч. У хозяев поля была возможность поразить рамку словенцев и в третий раз. Таких ярких атакующих действий явно не доставало словенцам.

    Думаю, что, несмотря на победный счет, этот матч был не лучшим для сборной Украины. Команда выдавала игры посильнее. А оценивать мощь команды надо в оппозиции с сильными сборными, как у французов, например. Сейчас просто необходимо держать этот уровень, чтобы команда могла раскрываться. А что касается персоналий, хотелось бы выделить в составе сборной Селезнева. В первом тайме он цеплялся за все мячи, было видно, что игрок выкладывался. Также нельзя ни отметить действия Ярмоленко. Коноплянка выполнил колоссальный объем работы. Эта тройка игроков заслуживает наибольшего внимания.

    Впереди нас ждет ответная игра, в которой мы увидим, удастся ли украинцам снять проклятие стыков и наконец-то выйти в финальную стадию Евро-2016», - сказал Саленко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.11.2015 16:50
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