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    ФНЛ. «Спартак-2» обыграл «Шинник», «Торпедо» Карпина уступило тульскому «Арсеналу»

    В матче 21-го тура первенства ФНЛ "Спартак-2" на своем поле выиграл у ярославского "Шинника" со счетом 2:0. Первый гол себе в актив записал Дмитрий Каюмов, а окончательный результат установил Артем Федчук.

    В Армавире местное "Торпедо" в отсутствии дисквалифицированного Валерия Карпина уступило тульскому "Арсеналу" со счетом 1:3.

    Чемпионат России. ФНЛ. 21-й тур

    Спартак-2 (Москва) – Шинник (Ярославль) – 2:0

    Голы: 1:0 - Каюмов, 45; 2:0 - Федчук, 81.

    Торпедо А (Армавир) – Арсенал (Тула) – 1:3

    Голы: 0:1 - Маслов, 18; 0:2 - Маслов, 45; 1:2 - Мирошниченко, 53; 1:3 - Кутьин, 82.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.11.2015 16:13
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