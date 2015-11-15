Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Орлов: «Зенит» не будет уступать Витселя за малые деньги»

    Телекомментатор Геннадий Орлов опроверг свое заявление, что контракт полузащитника Акселя Витселя с «Зенитом» истекает в следующем году, а также свои слова о том, что бельгиец перейдет в «Манчестер Сити» назвал лишь предположением.

    «К сожалению, был неправ. Контракт у Витселя действует до 2017 года. Это моя оплошность. С трансферными предложениями по нему на «Зенит» пока никто не выходил. Ведь питерский клуб за малые деньги не будет уступать Витселя. И что касается варианта с английской командой, то я здесь только предполагал.

    Ведь «Манчестер Сити» — один из богатейших клубов, у которого есть деньги на то, чтобы приобрести такого дорогостоящего и высококлассного футболиста. Но он очень нужен и питерской команде. Такими игроками никто разбрасываться не будет», - отметил Орлов.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.11.2015 15:51
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +27

      zenit747 16 ноября 2015, 23:17

      Когда же Зенит наконец научится продавать игроков, уж Витселя надо продавать, пока вроде спрос есть)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      legendsofsails 16 ноября 2015, 00:48

      витсель играет нормально.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 15 ноября 2015, 18:02

      Подозреваю, что и за средние деньги не отпустят :))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +268

      BorisoW 15 ноября 2015, 16:52

      Бесплатно уйдёт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12466

      Вомбат 15 ноября 2015, 16:24

      А ведь я поверил.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100

      legendsofsails > Вомбат 16 ноября 2015, 00:48

      и тебя лишили иллюзий, бедненькая?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11