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    Новосельцев надеется сыграть за сборную России в Ростове-на-Дону

    Защитник "Ростова" Иван Новосельцев поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Хорватии, который пройдет в Ростове-на-Дону во вторник, 17 ноября. Футболист заявил, что надеется выйти на поле в этой встрече на родном стадионе.

    – В сборной Хорватии есть много хороших игроков. Тот же Олич. Он очень хороший нападающий, который играл в ЦСКА. Будет интересно побороться с ним, потому что это игрок очень высокого класса.

    – С какими эмоциями вышли сегодня на тренировку? Вообще, игра прошла, сегодня улетаете. Было особое желание поработать?

    – Мы всю жизнь в таком графике работаем. Для нас это естественно.

    – Рассчитываете сыграть с Хорватией?

    – Да, Леонид Викторович сказал, что сыграют все. Конечно, рассчитываю, тем более в Ростове играем, — сказал игрок.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.11.2015 15:49
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