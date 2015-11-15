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    Семак: «Скорее всего, в матче с Хорватией мы увидим новый состав»

    Тренер сборной России Сергей Семак рассказал о том, кто примет участие в товарищеском матче против сборной Хорватии.

    «Будет большая ротация. Скорее всего, мы увидим новый состав. Поэтому вторая группа игроков, которые не получили должной нагрузки во время матча с Португалией, работала в полном режиме. Они должны быть в тонусе.

    Готовимся к Хорватии как и к любому другому сопернику. Хорваты играющие, очень сильные по уровню футболисты. Сыграть с такими ребятами очень круто», - отметил Семак.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.11.2015 15:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11

      Wotchen 17 ноября 2015, 11:08

      ну понятно это резерв

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