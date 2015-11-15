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    Мората: «Матч с «Миланом» - это наше класико»

    Бывший нападающий мадридского «Реала», ныне игрок «Ювентуса», Альваро Мората сравнил предстоящую игру его команды против «Милана» в чемпионате Италии с испанским класико «Реал» - «Барселона».

    «Матч с «Миланом» как финал для нас, если брать в расчет наше положение в лиге. Это наше класико, учитывая предысторию этого противостояния. Это большая игра, в которой не сильно важна форма, в которой находилась та или иная команда последнее время, все будут играть на полную катушку.

    Мы снова стали прежним «Ювентусом», который голоден до побед и порождает в соперниках страх. Наша цель набрать как можно больше очков перед рождеством и войти в зону Лиги чемпионов», - рассказал Мората.

    Источник: Goal.com

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    15.11.2015 15:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 15 ноября 2015, 16:11

      Хоть один человек угадал итальянского классико
      Удачи милан

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