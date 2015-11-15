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    Фигу: «У меня нет сомнений, что Моуринью выведет «Челси» из кризиса»

    Бывший игрок "Реала" Луиш Фигу считает, что главный тренер "Челси" Жозе Моуринью сможет справиться с критикой в свой адрес и вывести команду из игрового кризиса.

    "Я думаю, что такова тренерская жизнь. Результаты не гарантированы никому, но нельзя упрекать тренера только из-за того, что в клубе началась черная полоса. У меня нет сомнений, что Жозе сможет вывести "Челси" из непростой ситуации. Это он делал уже неоднократно, хотя на этот раз ситуация самая тяжелая. Главное – верить в Моуринью, в его работу, и тогда будет легче побеждать", - отметил португалец.

    Источник: Goal.com

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    15.11.2015 11:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +72

      HardPony 15 ноября 2015, 19:52

      неужели еще не всем ясно,что команда не хочет выходить из кризиса под руководством Маура. Сменят тренера и сразу дела пойдут в гору. состав есть-желания играть под Мауром нет

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