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    Федецкий: «Я же не Ярмоленко и не Коноплянка, поэтому судьи посчитали, что я симулянт»

    Защитник сборной Украины Артем Федецкий после победы в первом стыковом матче к Евро-2016 над Словенией (2:0) рассказал, что соперник пытался тянуть время, а также действовал грубо и подло.

    Как вам сборная Словении?

    – Мы понимали, что они будут играть вторым номером на контратаках. Смотрели их матчи. Пытались расшатывать их оборону. В принципе нам это удавалось, были неплохие моменты, но нужно их реализовывать.

    –​ После первого гола Украина немного расслабилась и появились ошибки.

    – Идите на передачу к экспертам и там разбирайтесь. Нет, ну вы интересные. Ну как расслабились? Да, забили гол и начали пить коктейли на поле. Понимаете, это же футбол.

    Как вам словенская тактика немного подлого и провокационного футбола?

    – Вы знаете, они с самого начала начали тянуть время и где-то подло играть. Лично против меня два раза подло играли локтем, а потом сбили, когда я был без мяча. Я же не Ярмоленко и не Коноплянка, поэтому судьи посчитали, что я симулянт. Но ничего страшного.

    Какое настроение в раздевалке?

    – Заходил поздравить нас президент Украины. Не хочется все передавать. Все довольны победой, счет в принципе неплохой. Однако бросаться громкими фразами сейчас не нужно. Нужно спокойно готовиться к ответной игре.

    Источник: Dynamomania

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    15.11.2015 10:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1608

      кто там 15 ноября 2015, 15:04

      хоть хорошо, что не сказал, что Россия в этом виновата, хохлы ведь они такие

      -1
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      Рейтинг: +104

      Killofwrath 15 ноября 2015, 12:25

      президент украины? хаха чепушилы

      -1
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      Рейтинг: +51

      Анжи_Монако_05 15 ноября 2015, 10:53

      федецкий гопник

      1
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