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    Рейнгольд: «Дзюба может превратиться в сильнейшего футболиста Старого Света»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд после победы сборной России в товарищеском матче над Португалией (1:0) отметил, что нападающий Артем Дзюба пересмотрел свое отношение к футболу и стал выступать гораздо сильнее.

    "Отношусь к Дзюбе "50 на 50", но Артем пересмотрел свое отношение к футболу. С каждой игрой он выступает все лучше и лучше: берет игру на себя, вступает в борьбу... раньше этого не было, он просто стоял и ждал, пока ему поднесут мяч. Посмотрите на забитый в ворота португальцев гол: трехходовка, где ассистентом выступает Дзюба. Все как по учебнику. Вероятно, Слуцкий говорит Дзюбе побольше брать игру на себя, побольше открываться, побольше вступать в единоборства. Все это Артем в последнее время и делает. Если он продолжит так играть – он сможет превратиться в одного из сильнейших футболистов Старого Света. Все зависит от него, для этого у него есть все данные. Мое мнение о Дзюбе потихоньку меняется в лучшую сторону", - заявил специалист.

    Источник: Rusfootball.info

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    15.11.2015 10:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 15 ноября 2015, 14:44

      станет.конечно станет .сычевым 2 .он станет....

      0
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      Рейтинг: +13

      Victor.mail. 15 ноября 2015, 13:42

      Два!!! Если у нас такие эксперты.... Хотя , под стать Дзюбе- футболисту

      0
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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 15 ноября 2015, 12:39

      еще один выживший из ума старче

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      Рейтинг: +6984

      sochi-2013 > Garrincha58 15 ноября 2015, 14:07

      Еще один будила деревенский

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      Рейтинг: +104

      Killofwrath 15 ноября 2015, 12:24

      хаха

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