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    Генич: «Правильно, что Слуцкий не делит матчи сборной на товарищеские и официальные»

    Известный телекомментатор Константин Генич поделился мнением о победе сборной России в товарищеском матче против Португалии (1:0).

    "Сборная России провела очень хороший матч – по качеству, по движению, по эмоциям, сыграла вдохновенно. Игра совершенно не производила впечатления товарищеской. Хорошая атмосфера, полный стадион, отличная погода – все это способствовало должному настрою. Надеюсь, титул чемпиона по товарищеским матчам от сборной СССР к нам не перейдет, хотя на каком-то этапе предпосылки были. В принципе с гиперответственностью и амбициозностью Слуцкого сборная не делит матчи на товарищеские и официальные, и это правильно. Команда дорожит каждой игрой", - заявил Генич.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.11.2015 09:54
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