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    Глава оргкомитета Евро-2016: «Вопрос об отмене чемпионата Европы пока не стоит»

    Глава организационного комитета Евро-2016 Жак Ламбер заявил, что вопрос об отмене грядущего чемпионата Европы в связи с терактами во Франции пока не стоит.

    "Нет причин расслабляться, потому что терроризм – это всегда очень страшно и неожиданно. Вопрос об отмене чемпионата Европы пока не стоит. Если мы отменим Евро, это будет на руку террористам. Они этого и добиваются. Уже в январе уровень риска был очень высок, сейчас он стал еще выше. Мы постараемся создать все условия, чтобы Евро прошел безопасно для всех зрителей и болельщиков. Я не скажу, что мы конкретно будем делать, потому что наши противники могут воспользоваться информацией против нас же", - заявил француз.

    Источник: «Советский спорт»

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    15.11.2015 09:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +51

      Анжи_Монако_05 15 ноября 2015, 10:56

      Произойди такая херня в россии англичане уже давно подняли бы вонь по поводу переноса чм.

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      Рейтинг: +249

      Alek7183 15 ноября 2015, 09:44

      Желающих поехать во Францию на ЧЕ снизилась наверняка, несмотря на заявления.

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      Рейтинг: +249

      Alek7183 > Alek7183 15 ноября 2015, 09:45

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