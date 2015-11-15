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    Рейнгольд: «Слуцкий нашел нужные слова к игрокам»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд после победы в товарищеском матче сборной России над командой Португалии (1:0) поделился мнением о работе главного тренера россиян Леонида Слуцкого.

    "В сборной при Слуцком изменилось многое, но главное – с игроками команды разговаривает их земляк на их языке. Я неоднократно высказывался о том, что сборную не должен тренировать иностранец. Мы же невооруженным взглядом видим, как отечественный специалист и игроки друг друга понимают. Я не делаю из Слуцкого какого-то выдающегося специалиста, но он нашел нужные слова, благодаря чему команда при нем только побеждает. Видно, что команда играет с удовольствием. Мы обыграли одну из сильнейших команд Европы, которую, как я и сказал изначально, практически не было видно", - отметил Рейнгольд.

    Источник: Rusfootball.info

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    15.11.2015 08:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +36

      graf34 15 ноября 2015, 10:24

      Ты все же определись - классный тренер Слуцкий или нет? А то он у тебя то никчемный тренер, то классный среди наших... Может, ваше время уже ушло и не надо измерять в футболе по тем критериям, что было в СССР?

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      Рейтинг: +3

      rad 15 ноября 2015, 09:59

      «Ибрагимович сказал, что не может дышать»А каков суч* потрох,но наш Дзюба/особо во втором.Чесн.не долюбливал его всегда,но после вчерашнего поля-все 2тайма работы на команду/не абы х*,а гениально...СЪЁМ ШЛЯПЫ! и Слуцкий здесь при чём отсчасти.Работали все но Игрочище ЛУЧЧШИЙ.

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