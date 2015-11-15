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    Джуджак: «Против норвежцев буду играть с мыслями о нападении»

    Полузащитник сборной Венгрии Балаж Джуджак поделился мнением о предстоящем ответном стыковом матче к Евро-2016 против команды Норвегии. Напомним, в первой встрече венгры оказались сильнее своего соперника – 1:0.

    "Я прекрасно себя чувствую. Все мы в хорошем настроении. Мы выиграли первую часть этого противостояния и ведем в счете (1:0). Теперь надо показать хорошую игру в Будапеште и выходить на Евро. Буду играть с мыслями о нападении, как и полагается левому вингеру, но и отрабатывать в защите я умею.

    В первом матче хорошего было больше, чем плохого. Было бы здорово забить и в ответной встрече. Мы не любим разговоры о фаворитах. Просто хотим выходить на поле и делать свою работу. Нам все равно, что люди говорили о нас перед этой дуэлью. Мы сосредоточены лишь на ближайшей игре", - заявил венгр.

    Источник: УЕФА

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    15.11.2015 08:09
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