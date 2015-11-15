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    Ярмоленко: «Мы не могли подвести всю страну»

    Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал победу желто-синих в первом стыковом матче к Евро-2016 над командой Словении (2:0).

    "Мы понимали, что играем дома и нужно делать определенный задел. К тому же за нас болели наши болельщики и вся страна, поэтому мы не могли их подвести и должны были выиграть. Словения – организованная команда. Было видно, что у них есть три-четыре высококлассных игрока. Тот же Кампль, который играет в «Байере», Иличич", - заявил украинец.

    Источник: Dynamomania

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    15.11.2015 07:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 15 ноября 2015, 12:38

      как жаль что эти бандеровцы выиграли

      -1
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