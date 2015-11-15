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    «Челси» рассматривает возможность прекращения аренды Фалькао

    Лондонский "Челси" рассматривает возможность прекращения аренды колумбийского форварда Радамеля Фалькао, права на которого принадлежат "Монако", уже в зимнее трансферное окно, чтобы освободить место для нового нападающего.

    Потенциальной заменой Фалькао может стать игрок "Байера" Хавьер Эрнандес или футболист "Валенсии" Пако Алькасер.

    В нынешнем сезоне колумбиец провел в составе "Челси" девять матчей и отметился одним забитым мячом.

    Источник: ESPN

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    15.11.2015 07:47
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +29

      Consileri 15 ноября 2015, 14:14

      Дело далеко не в Фалькао.
      Проблема более глобальная и решать её нужно другими методами.

      0
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      Рейтинг: +117

      Marchen > Consileri 16 ноября 2015, 22:44

      а в ком же? прошлый сезон, этот, худшие в его карьере!

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Consileri 18 ноября 2015, 16:57

      Фалькао нужна лига попроще, Испания или Франция, там больше шанс приблизиться к хорошей форме

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 15 ноября 2015, 13:51

      В зените ижевском разве что

      0
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      Рейтинг: +1126

      richi 15 ноября 2015, 09:24

      Ждем в Зените.

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      Рейтинг: +38

      -lol- > richi 15 ноября 2015, 10:07

      В Спартаке

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      Рейтинг: +1126

      richi > -lol- 15 ноября 2015, 10:27

      Карпин же сказал, что Фалькао к ним не поедет.

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