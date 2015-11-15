«Челси» рассматривает возможность прекращения аренды Фалькао

Лондонский "Челси" рассматривает возможность прекращения аренды колумбийского форварда Радамеля Фалькао, права на которого принадлежат "Монако", уже в зимнее трансферное окно, чтобы освободить место для нового нападающего.

Потенциальной заменой Фалькао может стать игрок "Байера" Хавьер Эрнандес или футболист "Валенсии" Пако Алькасер.

В нынешнем сезоне колумбиец провел в составе "Челси" девять матчей и отметился одним забитым мячом.