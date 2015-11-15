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    Мостовой: «Сборной России не хватает индивидуальности в действиях»

    Футбольный эксперт Александр Мостовой после победы сборной России в товарищеском матче над командой Португалии (1:0) заявил, что игрокам российской дружины не хватает нестандартного решения в действиях.

    – Трудно оценить игру Мамаева, потому что за исключением двух стандартов, особо ничего не было… Перемещались, двигались, но в средней линии у нас много одноплановых футболистов, поэтому особенно они не заметны. Заметно было, когда вышел Смолов: потому что человек может сыграть нестандартно, обыграть… А в средней линии у нас контроль мяча. Тот же Дзагоев сыграл у нас, тоже не очень был заметен, правильно? А потому что в центре поля у нас большая скученность, держим мячик, все нормально. А чтобы быть заметным, надо сделать что-то по-другому, сыграть нестандартно.

    – Вам не хватает какой-то индивидуальности в игре средней линии?

    – Нет. Скажем так: в средней линии у нас все в порядке, нам не хватает индивидуальности на подходе, в штрафной. Не хватает обыгрыша, нестандартного решения – того, чем отличаются классные футболисты.

    Источник: «Советский спорт»

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    15.11.2015 07:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 15 ноября 2015, 12:31

      Когда чаще будут играть с такими командами как Португалия,когда появится уверенность в своих силах,вот тогда футболисты и начнут действовать нестандартно и раскрепощенно!

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      Рейтинг: +162

      maxon1256 15 ноября 2015, 10:51

      мостовой пытается превратиться в клоуна типо бубнова

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