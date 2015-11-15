Твиттер «Спортинга»: «Видимо, забивать руками в России является нормой»

Клубный Twitter лиссабонского "Спортинга" необычным образом прокомментировал гол Федора Смолова в товарищеском матче между сборными России и Португалии (1:0).

"Смолов забивает гол рукой (видимо, в России это норма), взятие ворот отменяют", - сказано в сообщении.

Тем самым "львы" напомнили о голе футболиста ЦСКА Сейду Думбия в их ворота, который во многом лишил команду участия в групповом этапе Лиги чемпионов.