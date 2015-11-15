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    Твиттер «Спортинга»: «Видимо, забивать руками в России является нормой»

    Клубный Twitter лиссабонского "Спортинга" необычным образом прокомментировал гол Федора Смолова в товарищеском матче между сборными России и Португалии (1:0).

    "Смолов забивает гол рукой (видимо, в России это норма), взятие ворот отменяют", - сказано в сообщении.

    Тем самым "львы" напомнили о голе футболиста ЦСКА Сейду Думбия в их ворота, который во многом лишил команду участия в групповом этапе Лиги чемпионов.

    Источник: Twitter

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    15.11.2015 07:09
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 15 ноября 2015, 11:42

      Конечно россию всегда помогает и ты это знаешь
      Что делать

      -1
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      Рейтинг: +162

      maxon1256 15 ноября 2015, 10:53

      да вы уже доказали что вам не чего делать в ЛЧ проиграв даже Локомотиву

      0
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      Рейтинг: +19

      mаestro > maxon1256 15 ноября 2015, 11:17

      Даже? Напомню, что ЦСКА отскочил из-за левого пенальти

      1
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      Рейтинг: +51

      Анжи_Монако_05 15 ноября 2015, 10:52

      Шли бы вы португеи подальше.))

      0
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