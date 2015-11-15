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    Хегмо: «Нам нужен лишь один гол в Будапеште, чтобы все изменить»

    Главный тренер сборной Норвегии Пер-Матиас Хегмо поделился ожиданиями от ответного стыкового матча к Евро-2016 против команды Венгрии. Напомним, в первой встрече в Осло хозяева поля уступили со счетом 0:1.

    «Мы разочарованы поражением на "Уллеволе", но я сказал игрокам, что это только половина нашего противостояния. Нам нужен лишь один гол в Будапеште, чтобы все изменить. Будет интересно посмотреть, как сборная Венгрии подойдет к матчу: сыграет от обороны или будет атаковать.

    В нашей паре ничего не решено. Футбол полон сюрпризов, за это мы его и любим. Еще перед домашним матчем я думал, что в ответной встрече придется перетасовать состав, чтобы освежить команду. И я не поменял своего намерения", - сказал Хегмо.

    Источник: УЕФА

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    15.11.2015 06:55
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