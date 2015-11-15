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    Хачериди: «После матча в раздевалку заходил президент»

    Защитник сборной Украины Евгений Хачериди прокомментировал победу над сборной Словении (2:0) в первом стыковом матче к Евро-2016.

    «Эмоции? Игра была тяжелой и ответственной. Все очень устали. Новакович ударил меня два раза локтем. Затем он первый подошел и начал бодать меня лоб в лоб. Дали нам по желтой. Все понимают, все переживают, а я эмоциональный человек. Я за справедливость, но, наверное, тут и моя ошибка – нужно было отойти.

    Соперник? Команда хорошая. После 2:0 мы сели. Есть у них хорошие игроки, многие играют в хороших чемпионатах. У нас большой шанс выйти – будем стараться в ответной игре. Они сами серьезные моменты не создавали, создавали мы своими ошибками.

    После матча президент зашел к нам в раздевалку, поздравил, сказал не расслабляться перед ответной игрой. Чтобы удача была на нашей стороне и чтобы мы наконец прошли квалификацию. Он был у нас недолго, может минуты три», - сказал Хачериди.

    Источник: Сегодня.ua

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    15.11.2015 06:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3

      rad 15 ноября 2015, 10:02

      Изрядо бухой и неадекватний

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