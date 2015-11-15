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    Команда Бэкхема и Фергюсона в благотворительном матче победила сборную Анчелотти

    В субботу на стадионе «Олд Траффорд» прошел товарищеский матч с целью собрать деньги в Детский фонд ООН. Игру организовал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм.

    Его команда, в которую вошли бывшие и действующие футболисты из Великобритании и Ирландии, под руководством Алекса Фергюсона переиграла сборную мира, возглавляемую Карло Анчелотти — 3:1.Встречу обслуживал известный итальянский арбитр Пьерлуиджи Коллина .

    Сборная Великобритании и Ирландии — Сборная мира — 3:1

    Голы: Скоулз, Оуэн (2) — Йорк

    Сборная Великобритании и Ирландии: Джеймс, Ф. Невилл, Каррагер, Терри, Кэмпбелл, Бекхэм, Батт, Флетчер, Гиггз, Скоулз, Крауч;

    Запасные: Симэн, Э. Коул, Синклейр, Оуэн, А. Смит, Макаллистер.

    Сборная мира: ван дер Сар, Кафу, Сильвестр, Коуту, Фигу, Пирес, Клюйверт, Сульшер, Зеедорф, Чжи-Сун, Роналдиньо;

    Запасные: Йерро, Йорк, ван дер Гау, Донован.

    Источник: Sportbox.ru

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    15.11.2015 03:25
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