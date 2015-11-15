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    Василий Березуцкий: «Не стоит переживать, что у нас старая линия обороны, на этой позиции опыт важнее»

    Защитник сборной России Василий Березуцкий призвал болельщиков не переживать о том, что линия обороны национальной команды является достаточно возрастной, считая, что на такой позиции важнее опыт футболиста.

    «В сборной недавно дебютировал молодой защитник, Олег Кузьмин. Он хорошо провел последние матчи. А на самом деле, все правильно – в сборной должны играть лучшие на данный момент.

    Здоровью не прикажешь. И если Леонид Викторович скажет, что Игнашевич или Березуцкий уже не те, нужна будет замена. Он же сказал, что с Хорватией попробует других футболистов.

    Есть молодой и перспективный Чернов, который уже один матч за сборную провел. Плюс сейчас на сборе Новосельцев, Васин и Семенов. В любом случае, не стоит переживать, что у нас старая линия защиты. На этой позиции важнее опыт», – сказал Березуцкий.

    Источник: «Матч ТВ»

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    15.11.2015 03:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18

      Стрельцов и Яшин лучшие 15 ноября 2015, 03:18

      Таки оно верно!

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