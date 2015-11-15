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    Кержаков: «Дзюбу будет непросто вытеснить из состава»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о своих шансах на попадание в состав сборной России и возможной конкуренции с форвардом Артемом Дзюбой.

    «Дзюбу будет вытеснить непросто. Но у каждого есть шансы. Тренер ведь выбирает лучших. Но отмечу, что в сборной хорошо играет не только Дзюба, но и все футболисты.

    Победы важны как для футболистов, так и для болельщиков. Они помогают вернуть любовь болельщиков и убрать негативный фон, который сложился в последнее время», – сказал Кержаков.

    Источник: «Матч ТВ»

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    15.11.2015 02:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 15 ноября 2015, 03:39

      Перейди ты хотьв аренду в другую команду не сиди на банке не надо с Аршавина пример брать(в Арсенале)

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