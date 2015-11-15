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    Аршавин: «Эта часть сезона пройдет под звездами Слуцкого и Дзюбы»

    Полузащитник «Кубани» Андрей Аршавин поделился мнением о выступлении сборной России в отборочных матчах к Евро-2016.

    «Не особо слежу за сборной, но видел фрагменты, отрывки матчей. Думаю, часть сезона с середины лета до окончания сезона пройдeт под звeздами Леонида Викторовича Слуцкого и Артема Дзюбы, они это заслужили. В принципе, Леонид Викторович сделал все очень просто: собрал проверенных бойцов, лучших на конкретный момент. По большому счету, нужно было обыграть только Швецию. А остальные матчи… Наша команда классом выше в любом составе. Плюс эффект оказала победа наш шведами. Сейчас все счастливы, сборная едет на Евро.

    Что касается 24 команд на Евро-2016, то это неинтересно. Это сделало отборочный турнир товарищеским. Вы можете возразить, что сборная Голландии не вышла даже с третьего места, но любое исключение подтверждает правило», — сказал Аршавин.

    Источник: «Матч ТВ»

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    15.11.2015 02:37
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