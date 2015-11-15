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    Бубнов: «Широков забил великолепный гол»

    Эксперт Александр Бубнов оценивая победу сборной России над Португалией (1:0) отметил комбинацию, после которой был забит единственный в матче гол.

    "В целом сборная России показала в этом товарищеском матче хорошую игру. Российская команда встречалась с сильным соперником, но все равно сумела сыграть в довольно быстром темпе и даже попробовать новые сочетания, хоть и в основном были задействованы футболисты, которые и раньше привлекались в сборную.

    При этом нужно отметить, что и Португалия играла неплохо, так что нашим футболистам было непросто. Португальцы показали достойный футбол, несмотря на отсутствие Криштиану Роналду. Но им сейчас как раз и нужно выстраивать команду так, чтобы она от него не зависела. Ведь в сборной постепенно появляются и молодые игроки, а Португалии нужно думать о перспективе.

    Что касается единственного гола российской команды, то он был забит очень хорошо: быстро, в касание, зряче. Широков все здорово исполнил в конце, и мяч получился просто великолепным. При этом и в целом сборная России создала больше моментов, чем соперник, просто реализовать удалось один", - сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    15.11.2015 02:23
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