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    Матчи ФНЛ в воскресенье начнутся с минуты молчания

    Воскресные матчи ФНЛ начнутся с минуты молчания по погибшим в результате парижских терактов. Об этом говорится в заявлении лиги.

    «Вечером в пятницу в Париже случилась целая серия террористических актов, жертвами которых стали более 100 человек. В связи с этой трагедией было принято решение начать все матчи 21-го тура ФОНБЕТ-Первенства России по футболу, которые пройдут в воскресенье, 15 ноября, с минуты молчания. Футбольная национальная лига выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Скорбим вместе с вами…», - сказано в сообщении ФНЛ.

    Источник: ФНЛ

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    15.11.2015 01:59
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