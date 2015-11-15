Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Фанаты сборной Англии споют «Марсельезу» перед игрой с Францией

    Болельщики сборной Англии хотят поддержать французов после парижских терактов совместным исполнением гимна Франции.

    Акция должна состояться перед товарищеской игрой сборных Англии и Франции, которая пройдет в Лондоне, во время традиционного исполнения гимнов стран, чьи сборные участвуют в матче.

    Напомним, проведение этой встречи находилось под вопросом из-за трагических событий в Париже, однако в итоге было решено не отменять игру.

    Матч Англия – Франция состоится 17 ноября.

    Источник: РИА «Новости»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.11.2015 01:11
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +51

      Lexx1k 15 ноября 2015, 01:15

      что бы враги пришли к миру обязательно должна случится трагедия

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11