Фанаты сборной Англии споют «Марсельезу» перед игрой с Францией

что бы враги пришли к миру обязательно должна случится трагедия
Болельщики сборной Англии хотят поддержать французов после парижских терактов совместным исполнением гимна Франции.
Акция должна состояться перед товарищеской игрой сборных Англии и Франции, которая пройдет в Лондоне, во время традиционного исполнения гимнов стран, чьи сборные участвуют в матче.
Напомним, проведение этой встречи находилось под вопросом из-за трагических событий в Париже, однако в итоге было решено не отменять игру.
Матч Англия – Франция состоится 17 ноября.