Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Селезнев: «Я должен забивать хоть с двух метров, хоть с двадцати сантиметров»

    Нападающий сборной Украины Евгений Селезнев прокомментировал победу в первом стыковом матче за выход на Евро-2016 против Словении (2:0).

    «Я буду доволен результатом, когда сыграем второй матч. Если он будет положительным для нас, то я буду довольным», – говорит Селезнев.

    Футболист стал автором второго гола в этой встрече.

    "Посвятил гол жене и ребенку. Тем более, такой гол, за сборную, за которую давно не забивал. Я надеялся, что Федецкий мне прострелит, и он это сделал, мы долго друг друга знаем. А я форвард, я должен забивать с любой позиции, будь то с двух метров или двадцати сантиметров».

    Также Селезнев поделился ожиданиями от ответной встречи.

    "Мы хорошо настроились на сегодняшний поединок, понимали, что будет тяжелая игра. Словения – достойный соперник. На выезде будет еще тяжелее, но мы понимаем, что стоит на кону, и постараемся добыть положительный результат".

    Источник: Football.ua

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.11.2015 23:15
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11