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    Катанец: «Украинцы симулировали больше, чем мы»

    Главный тренер сборной Словении Сречко Катанец прокомментировал исход первой стыковой встречи за выход на Евро–2016 против Украины (0:2).

    «Поздравляю Украину с победой. Они хорошо начали встречу, первый гол забили с острого угла, после чего имели еще несколько шансов. Нам в этом матче, к сожалению, удачи не хватило», – сказал Катанец.

    Говорить о шансах на итоговый успех наставник словенцев отказался.

    «Сегодня мы проиграли, но у нас еще есть два дня. Пока не закончится 90-я минута в Словении, мы будем бороться. Поэтому я не буду это комментировать».

    Специалист объяснил замену Иличича.

    «Он не был травмирован. Второй матч еще впереди, эта замена была тактической».

    Катанецу был задан вопрос о частых симуляция со стороны игроков сборной Словении.

    «Я не согласен с вами и не считаю, что наши игроки симулировали. Мне кажется, что, возможно, даже больше симулировали украинцы».

    Источник: ua.tribuna

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    14.11.2015 23:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +108

      Axidan 15 ноября 2015, 00:37

      2minaev23:
      когда же вы все вымрете, долбаёглы..

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3897

      minaev23 14 ноября 2015, 23:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Давай тренер! Верим в тебя,верим в игроков!!! Словенцы! Братья! Накажите бендоролюбящих!!!!!!

      -4
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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz > minaev23 15 ноября 2015, 01:15

      Если они тебя не братья то они братья Казахстана Беларуси

      1
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