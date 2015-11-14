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    Фоменко: «Игроки понимают, что они должны будут сделать во втором матче»

    Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко ответил на вопросы журналистов после победы в первом стыковом матче за выход на Евро–2016 против Словении (2:0).

    – Вам, наверное, есть за что похвалить футболистов после сегодняшнего матча.

    – Естественно. Но теперь надо готовиться ко второму тайму. Второй тайм будет основным.

    – Вы поставили Селезнева в старт, и он подтвердил ваш выбор.

    – Дело в том, что это его работа. Я за него рад, что он забил. Давно не забивал в сборной, за исключением пенальти. Дай Бог, чтобы так и продолжалось.

    – Был волнующий момент в первом тайме, когда вы даже на ноги поднялись, были ошибки. Вам удалось разрядить эту ситуацию.

    – Это естественный процесс. Когда забили мяч, немножко расслабились и стали допускать ошибки. Хорошо, что соперник ими не воспользовался. После перерыва уже играли нормально и старались не допускать ошибок.

    – Во втором тайме успокоился и Хачериди.

    – Пора уже брать под контроль эмоции. Эмоции должны помогать созидать, а не разрушать.

    – Возвращается Степаненко, и теперь у вас дилемма, кого ставить на следующий матч.

    – Время еще есть. Будут проходить тренировки, доктора дадут нам информацию. Время есть.

    – Все шло к третьему мячу.

    – Очень жаль, моменты создавались. Немножко реализация подводит.

    – Думали, что один гол словенцев мог все испортить?

    – Это естественно. Мы переживали, и ребята старались, чтобы этого не случилось.

    – Что скажете ребятам перед вторым матчем?

    – А что им говорить? Они сами прекрасно понимают, что они должны будут делать, – говорит Фоменко.

    Источник: UA-Футбол

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    14.11.2015 22:46
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